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У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

13:45, 29 липня 2025
Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13533-3, яким пропонується, щоб відбір директора Національного антикорупційного бюро України та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювався Національною асамблеєю Героїв України відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

Пропонується встановити, що Асамблея – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та які надали згоду на участь у її роботі.

Нагадаємо, наразі відбір керівників НАБУ та САП здійснюється за вирішального голосу іноземних експертів, делегованих міжнародними партнерами України.

Рішення Асамблеї приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх на засіданні учасників Асамблеї.

Відібрані Асамблеєю кандидатури на посади керівника САП, його першого заступника та заступника, подаються головою Асамблеї на розгляд Генерального прокурора, який зобов’язаний протягом 5 робочих днів призначити одного з відібраних Асамблеєю кандидатів на кожну з посад.

Кандидатури на посади керівника САП, його першого заступника та заступника, відібрані Асамблеєю, подаються головою Асамблеї на розгляд Генерального прокурора лише після отримання Асамблеєю висновків спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції», та спеціальної перевірки, проведеної СБУ на наявні зв’язки із РФ.

Аналогічно кандидати на посаду директора НАБУ визначаються Національною Асамблеєю Героїв України відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

Асамблея вносить подання стосовно 3 відібраних кандидатів на посаду Директора НАБУ прем’єр-міністру України, який зобов’язаний протягом п’яти днів з дня його внесення Асамблеєю внести на розгляд до Кабміну подання про призначення.

Відповідно до перехідних положень пропонується, щоб керівництво НАБУ і САП, призначене на посади до набрання чинності цим законом, продовжувало виконувати свої повноваження до призначення на ці посади інших осіб, обраних за результатами конкурсів, проведених Національною асамблеєю.

Відповідно, Кабміну доручається не пізніше 10 робочих днів з дня набрання чинності цим законом оприлюднити на своєму веб-сайті інформацію про порядок і строки подання письмової заяви про згоду на участь у роботі Національної асамблеї Героїв України громадянам України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Національній асамблеї доручається протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити організацію і проведення конкурсів на керівників НАБУ і САП.

Також законопроектом вносяться зміни до КПК, закону «Про прокуратуру», якими передбачається, відновлення конструкції, яка забезпечує виключну підслідність кримінальних правопорушень, що належать до компетенції НАБУ та автономність процесуального керівництва у межах САП.

Ініціаторами законопроекту виступила народний депутат Юлія Тимошенко та низка депутатів від «Батьківщини». Законопроект є альтернативним президентському. Загалом, як писала «Судово-юридична газета», у парламенті вже 7 законопроектів стосовно НАБУ і САП, які так чи інакше стосуються скасування норм законопроекту 12414.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП

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