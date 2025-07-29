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У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

12:43, 29 липня 2025
Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.
У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП
Фото: rada.gov.ua
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В парламенті станом на першу половину дня 29 липня зареєстровано сім законопроектів стосовно повноважень НАБУ і САП. Усі вони за процедурою відносяться до предмету відання профільного Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

«Базовий» законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ Президент Володимир Зеленський зареєстрував 24 липня.

Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Разом з тим, у парламенті 24 липня також був зареєстрований законопроект 13531, яким пропонується скасувати загалом усі внесені законопроектом 12414 зміни до КПК та до закону про прокуратуру щодо статусу НАБУ і САП, включно зі спрощеним порядком призначення прокурорів.

Ініціаторами законопроекту виступили 48 депутатів, в основному, від фракції «Голос» та «Європейська солідарність». Від фракції «Слуга народу» законопроект підписали Микита Потураєв, Федір Веніславський, Анастасія Радіна, Ігор Василів, Тетяна Циба, Олег Бондаренко, Олексій Мовчан, Сергій Козир, Павло Фролов та Ганна Бондар. Також законопроект підписали троє депутатів від «Батьківщини» Людмила Буймістер, Вадим Івченко та Валентин Наливайченко.

Альтернативні

24 липня також був зареєстрований законопроект 13531-1, яким пропонується, щоб працівники НАБУ пройшли атестацію в порядку, передбаченому Кабміном, а ті працівники НАБУ, які відмовились від проходження атестації або пройшли атестацію неуспішно, звільняються з посади. Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Костюк.

Надалі, 25 липня, у парламенті з’явився законопроект 13533-1 від народного депутата Олексія Гончаренка, який аналогічний президентському, за винятком поліграфу для працівників НАБУ та інших органів.

Також до Ради згодом внесли ще три законопроекти.

Законопроект 13533-2 – від позафракційної депутатки Юлії Яцик та, знов-таки, Олексія Гончаренка.

Крім того, 29 липня з’явився законопроект 13533-3 від Юлії Тимошенко – він пропонує змінити порядок відбору директора НАБУ.

До того ж, 29 липня Дмитро Разумков та інші депутати зареєстрували 13533-4, яким до Кримінального кодексу вводиться нова стаття, що прирівнює вчинення низки корупційних кримінальних правопорушень під час дії правового режиму воєнного стану до державної зради.

Нагадаємо, раніше у фракції «Слуга народу» заявили, що планують прийняти президентський законопроект без розгляду поправок у другому читанні – тобто, відразу в цілому.

Відповідне пленарне засідання, як раніше заявив спікер Руслан Стефанчук, заплановане на 31 липня.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП

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