В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Фото: rada.gov.ua

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В парламенте по состоянию на первую половину дня 29 июля зарегистрировано семь законопроектов касательно полномочий НАБУ и САП. Все они по процедуре относятся к предмету ведения профильного Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

«Базовый» законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ Президент Владимир Зеленский зарегистрировал 24 июля. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к прежнему состоянию. В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру и изменения относительно увольнения прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Вместе с тем, в парламенте 24 июля также был зарегистрирован законопроект 13531, которым предлагается отменить в целом все внесенные законопроектом 12414 изменения в УПК и в закон о прокуратуре относительно статуса НАБУ и САП, включая упрощенный порядок назначения прокуроров. Инициаторами законопроекта выступили 48 депутатов, в основном, от фракции «Голос» и «Европейская солидарность». От фракции «Слуга народа» законопроект подписали Никита Потураев, Федор Вениславский, Анастасия Радина, Игорь Васильев, Татьяна Цыба, Олег Бондаренко, Алексей Мовчан, Сергей Козырь, Павел Фролов и Анна Бондарь. Также законопроект подписали трое депутатов от «Батькивщины» Людмила Буймистер, Вадим Ивченко и Валентин Наливайченко.

Альтернативные

24 июля также был зарегистрирован законопроект 13531-1, которым предлагается, чтобы сотрудники НАБУ прошли аттестацию в порядке, предусмотренном Кабмином, а те сотрудники НАБУ, которые отказались от прохождения аттестации или прошли аттестацию неуспешно, увольняются с должности. Инициатором этого законопроекта выступил народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк.

Впоследствии, 25 июля, в парламенте появился законопроект 13533-1 от народного депутата Алексея Гончаренко, который аналогичен президентскому, за исключением полиграфа для сотрудников НАБУ и других органов.

Также в Раду впоследствии внесли еще три законопроекта. Законопроект 13533-2 – от внефракционной депутатки Юлии Яцик и, опять-таки, Алексея Гончаренко.

Кроме того, 29 июля появился законопроект 13533-3 от Юлии Тимошенко – он предлагает изменить порядок отбора директора НАБУ.

К тому же, 29 июля Дмитрий Разумков и другие депутаты зарегистрировали 13533-4, которым в Уголовный кодекс вводится новая статья, приравнивающая совершение ряда коррупционных уголовных правонарушений во время действия правового режима военного положения к государственной измене.

Напомним, ранее во фракции «Слуга народа» заявили, что планируют принять президентский законопроект без рассмотрения поправок во втором чтении – то есть, сразу в целом. Соответствующее пленарное заседание, как ранее заявил спикер Руслан Стефанчук, запланировано на 31 июля.

Автор: Наталя Мамченко

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