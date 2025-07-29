Оклады от 22 до 37 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категории «Б» и «В». Об этом информирует официальный сайт ВККС.

Среди них:

начальник отдела хозяйственного и транспортного обеспечения секретариата Комиссии;

главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 10 августа 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в ВККС.

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