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Оклады от 22 до 37 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии вакантных должностей

12:59, 29 июля 2025
Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.
Оклады от 22 до 37 тыс грн — в ВККС сообщили о наличии вакантных должностей
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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категории «Б» и «В». Об этом информирует официальный сайт ВККС.

Среди них:

  • начальник отдела хозяйственного и транспортного обеспечения секретариата Комиссии;
  • главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо до 10 августа 2025 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — добавили в ВККС.

 

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ВККС

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