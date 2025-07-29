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Оклади від 22 до 37 тис грн — у ВККС повідомили про наявність вакантних посад

12:59, 29 липня 2025
Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Оклади від 22 до 37 тис грн — у ВККС повідомили про наявність вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». Про це інформує офіційний сайт ВККС.

Серед них:

  • начальник відділу господарського та транспортного забезпечення секретаріату Комісії;
  • головний спеціаліст відділу опрацювання службової кореспонденції управління документального забезпечення секретаріату Комісії.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 10 серпня 2025 року  надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у ВККС.

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ВККС

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