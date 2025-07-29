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НБУ планирует с октября изымать из обращения 10 копеек: как рассчитываться наличными теперь

12:41, 29 июля 2025
С октября Национальный банк планирует прекратить чеканку и пополнение обращения монет номиналом в 10 копеек.
НБУ планирует с октября изымать из обращения 10 копеек: как рассчитываться наличными теперь
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Национальный банк Украины анонсировал намерение поэтапно вывести из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Об этом говорится в сообщении регулятора, который уже начал общественное обсуждение соответствующей инициативы.

Там указано, что сегодня в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. монет, из которых 4,1 млрд — 10 копеек, еще 1,4 млрд — 50 копеек. При этом монеты мелкого номинала (10 коп.) уже фактически не используются при расчетах за товары или услуги.

В отличие от 50 копеек, на которые сохраняется стабильный спрос (в частности в розничной торговле), 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах. Их изъятие позволит сократить затраты на чеканку, обработку, транспортировку и хранение.

С 1 октября 2025 года НБУ планирует:

  • прекратить чеканку 10 копеек;
  • остановить их пополнение в обращении;
  • начать изымать их из банковской системы (без возврата в обращение).

В то же время монеты останутся законным средством платежа — ими можно будет рассчитываться в магазинах, а банки продолжат их принимать от населения.

Как будут производиться расчеты без 10 копеек

Если монет не окажется в наличии, будет применяться правило округления общей суммы в чеке (как это уже происходит после изъятия 1, 2, 5 и 25 копеек). При безналичных расчетах — никакого округления не будет.

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деньги НБУ Нацбанк

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