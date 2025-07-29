Минфин презентовал инструмент для мониторинга финансов местных бюджетов

Минфин запустил дашборд для мониторинга финансов общин.

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Министерство финансов Украины представило новый аналитический инструмент — дашборд «Оперативная информация о финансовом ресурсе местных бюджетов». Он создан с целью обеспечения прозрачности, открытости и удобного доступа к финансовым данным территориальных громад.

Благодаря дашборду представители органов местного самоуправления, общественность, эксперты и все заинтересованные стороны смогут оперативно просматривать актуальную информацию о финансовом состоянии бюджетов на местах.

Инструмент охватывает:

доходы местных бюджетов (общий и специальный фонды),

межбюджетные трансферты,

остатки средств на счетах общего фонда и бюджета развития,

долю межбюджетных трансфертов в структуре доходов,

соотношение общегосударственных и местных налогов в доходах громад.

Данные в дашборде базируются на системе «LOGICA» — информационно-аналитической системе управления планированием и выполнением местных бюджетов. Информация обновляется регулярно.

По состоянию на 1 июля 2025 года:

в местные бюджеты поступило 368,4 млрд грн,

объем межбюджетных трансфертов составляет 103,5 млрд грн (28,1% от всех доходов),

остатки средств общего фонда — 122,4 млрд грн,

остатки бюджета развития — 5,2 млрд грн.

Дашборд позволяет получать данные как в целом по стране, так и в разрезе каждой области, района или громады — сельской, поселковой или городской.

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