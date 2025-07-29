Минфин презентовал инструмент для мониторинга финансов местных бюджетов

Министерство финансов Украины представило новый аналитический инструмент — дашборд «Оперативная информация о финансовом ресурсе местных бюджетов». Он создан с целью обеспечения прозрачности, открытости и удобного доступа к финансовым данным территориальных громад.
Благодаря дашборду представители органов местного самоуправления, общественность, эксперты и все заинтересованные стороны смогут оперативно просматривать актуальную информацию о финансовом состоянии бюджетов на местах.
Инструмент охватывает:
Данные в дашборде базируются на системе «LOGICA» — информационно-аналитической системе управления планированием и выполнением местных бюджетов. Информация обновляется регулярно.
По состоянию на 1 июля 2025 года:
Дашборд позволяет получать данные как в целом по стране, так и в разрезе каждой области, района или громады — сельской, поселковой или городской.
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