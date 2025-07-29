Адвоката з Львівщини судитимуть за спробу переправлення чоловіка за кордон і погрози судді

Правоохоронці завершили розслідування щодо адвоката з Дрогобича, який за $16 тисяч пообіцяв організувати незаконний виїзд військовозобов’язаного до ЄС

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо адвоката з міста Дрогобич Львівської області. Йому інкримінують спробу незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон та погрози судді. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Слідство встановило, що у березні 2025 року місцевий житель звернувся до адвоката з проханням допомогти виїхати до Європи. За 16 тисяч доларів США правник пообіцяв організувати виїзд до Польщі, оформивши документи про нібито необхідність супроводу важкохворої матері на лікування за кордон. Насправді жінка була цілком здорова.

Після отримання авансу в 5 тисяч доларів адвоката затримали правоохоронці.

Крім того, у 2024 році обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП. Після винесення вироку судом, який призначив йому штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав, адвокат почав погрожувати судді, надсилаючи їй образливі повідомлення з нецензурною лексикою.

Адвоката судитимуть за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон) та ч. 1 ст. 377 КК України (погроза судді). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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