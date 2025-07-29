Практика судів
  1. В Україні

Адвоката з Львівщини судитимуть за спробу переправлення чоловіка за кордон і погрози судді

17:11, 29 липня 2025
Правоохоронці завершили розслідування щодо адвоката з Дрогобича, який за $16 тисяч пообіцяв організувати незаконний виїзд військовозобов’язаного до ЄС
Адвоката з Львівщини судитимуть за спробу переправлення чоловіка за кордон і погрози судді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо адвоката з міста Дрогобич Львівської області. Йому інкримінують спробу незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон та погрози судді. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Слідство встановило, що у березні 2025 року місцевий житель звернувся до адвоката з проханням допомогти виїхати до Європи. За 16 тисяч доларів США правник пообіцяв організувати виїзд до Польщі, оформивши документи про нібито необхідність супроводу важкохворої матері на лікування за кордон. Насправді жінка була цілком здорова.

Після отримання авансу в 5 тисяч доларів адвоката затримали правоохоронці.

Крім того, у 2024 році обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП. Після винесення вироку судом, який призначив йому штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав, адвокат почав погрожувати судді, надсилаючи їй образливі повідомлення з нецензурною лексикою.

Адвоката судитимуть за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон) та ч. 1 ст. 377 КК України (погроза судді). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя СБУ адвокат ДБР військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області