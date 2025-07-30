Приватного нотаріуса в Києві підозрюють у незаконній реєстрації приміщення вартістю 10,7 млн гривень

У Києві нотаріуса підозрюють у фальсифікації даних і схемі з нерухомістю на 390 м².

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Прокурори оголосили підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України). Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, нотаріус, діючи в інтересах керівника однієї з комерційних фірм і керуючись корисливими мотивами, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості. Йдеться про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею понад 390 кв.м, розташоване на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва.

Слідство встановило, що документи, подані для державної реєстрації, не підтверджували права керівника фірми на це приміщення. Вони містили завищену площу об’єкта, неіснуючу адресу, а також підроблене рішення постійно діючого третейського суду, яке не мало юридичної сили та фактично не існувало. Це підтвердив висновок експертизи Господарського суду Києва. Крім того, інформація про це приміщення вже була наявна в Державному реєстрі речових прав.

Незважаючи на це, нотаріус, з метою особистої вигоди, здійснив фіктивну реєстрацію права власності, створивши в реєстрі «копію» цього об’єкта. У результаті таких дій право власності на одне й те саме приміщення було незаконно задвоєно, що дозволило керівнику фірми протиправно розпоряджатися майном.

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