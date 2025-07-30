Частного нотариуса в Киеве подозревают в незаконной регистрации помещения стоимостью 10,7 млн гривен

В Киеве нотариуса подозревают в фальсификации данных и схеме с недвижимостью на 390 м².

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Прокуроры объявили подозрение частному нотариусу Киевского городского нотариального округа в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, нотариус, действуя в интересах руководителя одной из коммерческих фирм и руководствуясь корыстными мотивами, внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество заведомо ложные сведения. Речь идет о регистрации права собственности на нежилое помещение площадью более 390 кв.м, расположенное на проспекте Владимира Ивасюка в Оболонском районе Киева.

Следствие установило, что документы, поданные для государственной регистрации, не подтверждали права руководителя фирмы на это помещение. Они содержали завышенную площадь объекта, несуществующий адрес, а также поддельное решение постоянно действующего третейского суда, которое не имело юридической силы и фактически не существовало. Это подтвердил вывод экспертизы Хозяйственного суда Киева. Кроме того, информация об этом помещении уже имелась в Государственном реестре вещных прав.

Несмотря на это, нотариус, с целью личной выгоды, осуществил фиктивную регистрацию права собственности, создав в реестре «копию» этого объекта. В результате таких действий право собственности на одно и то же помещение было незаконно задвоено, что позволило руководителю фирмы противоправно распоряжаться имуществом.

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