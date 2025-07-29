В ВАКС сообщили о наличии пяти вакантных должностей

В аппарат Высшего антикоррупционного суда требуется ряд специалистов.

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В Высшем антикоррупционном суде открылись пять вакантных должностей. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Среди них:

Секретарь судебного заседания (первая инстанция);

Судебный распорядитель (первая инстанция);

Ведущий специалист отдела правового обеспечения;

Главный специалист по обобщению судебной практики;

Главный специалист по документальному обеспечению (канцелярия суда).

«Всех желающих прошу направлять свое резюме на электронный адрес [email protected] до 17.08.2025 включительно. В теме письма прошу указать название вакансии, на которую вы претендуете.

После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным кандидатам», — добавил он.

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