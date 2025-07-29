Практика судів
  1. В Україні

У ВАКС повідомили про наявність п’яти вакантних посад

14:47, 29 липня 2025
У апарат Вищого антикорупційного суду потрібна низка спеціалістів.
У ВАКС повідомили про наявність п’яти вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищому антикорупційному суді відкрилася п’ять вакантних посад. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Серед них:

  • Секретар судового засідання (перша інстанція);
  • Судовий розпорядник (перша інстанція);
  • Провідний спеціалісті відділу правового забезпечення;
  • Головний спеціаліст узагальнення судової практики;
  • Головний спеціаліст документального забезпечення (канцелярія суду).

«Всіх бажаючих прошу надсилати своє резюме на електронну адресу [email protected] до 17.08.2025 включно. У темі листа прошу зазначити назву вакансії, на яку Ви претендуєте.

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Спадкоємці примусово переселених у 1944-1951 роках осіб з територій, що входили до складу Польщі, отримають компенсації і право на повернення майна – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони та їх спадкоємці отримають право на компенсації і повернення майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області