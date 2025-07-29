У ВАКС повідомили про наявність п’яти вакантних посад

У апарат Вищого антикорупційного суду потрібна низка спеціалістів.

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У Вищому антикорупційному суді відкрилася п’ять вакантних посад. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Серед них:

Секретар судового засідання (перша інстанція);

Судовий розпорядник (перша інстанція);

Провідний спеціалісті відділу правового забезпечення;

Головний спеціаліст узагальнення судової практики;

Головний спеціаліст документального забезпечення (канцелярія суду).

«Всіх бажаючих прошу надсилати своє резюме на електронну адресу [email protected] до 17.08.2025 включно. У темі листа прошу зазначити назву вакансії, на яку Ви претендуєте.

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - додав він.

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