У ВАКС повідомили про наявність п’яти вакантних посад

У Вищому антикорупційному суді відкрилася п’ять вакантних посад. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.
Серед них:
«Всіх бажаючих прошу надсилати своє резюме на електронну адресу [email protected] до 17.08.2025 включно. У темі листа прошу зазначити назву вакансії, на яку Ви претендуєте.
Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - додав він.
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