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У Дії понад половину звернень уже обробляє штучний інтелект — Федоров

16:17, 29 липня 2025
Михайло Федоров повідомив, що вже понад 52% звернень користувачів обробляються без участі операторів — завдяки AI-консультанту.
У Дії понад половину звернень уже обробляє штучний інтелект — Федоров
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У Дії понад 52% звернень користувачів уже обробляються без участі людей — за допомогою внутрішніх AI-інструментів. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, держава впевнено інтегрує штучний інтелект у всі цифрові процеси, щоб зробити послуги більш швидкими, зручними та оптимізувати роботу команди.

Наразі в «Дії» вже працюють два основні інструменти на базі ШІ:

  • AI-консультант — допомагає користувачам отримати державні послуги без залучення оператора. За перший місяць пілотного запуску він обробив понад 52% звернень у застосунку.
  • AI-асистент — допомагає операторам формулювати відповіді на запити. Лише за кілька тижнів він допоміг обробити 7 993 звернення, що становить 16% загального обсягу запитів до служби підтримки.

«Впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди. Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси», — підкреслив Федоров.

Раніше ми розповідали, що у Дії запустили AI-асистента для спрощення отримання держпослуг.

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Дія Міністерство цифрової трансформації штучний інтелект Михайло Федоров

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