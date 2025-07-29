У Дії понад половину звернень уже обробляє штучний інтелект — Федоров

У Дії понад 52% звернень користувачів уже обробляються без участі людей — за допомогою внутрішніх AI-інструментів. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, держава впевнено інтегрує штучний інтелект у всі цифрові процеси, щоб зробити послуги більш швидкими, зручними та оптимізувати роботу команди.
Наразі в «Дії» вже працюють два основні інструменти на базі ШІ:
«Впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди. Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси», — підкреслив Федоров.
Раніше ми розповідали, що у Дії запустили AI-асистента для спрощення отримання держпослуг.
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