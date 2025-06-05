У Дії запустили AI-асистента для спрощення отримання держпослуг

Михайло Федоров анонсував запуск AI-асистента, «щоб розв’язувати проблеми людей».

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На порталі Дія стартував внутрішній бета-тест асистента на базі штучного інтелекту, який допомагатиме українцям отримувати державні послуги. Про це розповів віце-прем’єр з інновацій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, розповіли у відомстві.

Перший етап роботи AI-асистента передбачає відповіді на запитання користувачів. Надалі він супроводжуватиме людину у процесі отримання послуг, надсилатиме необхідні довідки, а в перспективі буде вести користувача через усі етапи надання держпослуг. Першою послугою у новому сервісі стане довідка про доходи.

За словами Федорова, впровадження AI в Дії — це значний крок до цифровізації держави, який допоможе оптимізувати обробку звернень громадян та полегшить доступ до послуг. Міністр підкреслив, що штучний інтелект у Мінцифри вже аналізує понад 70% документів, що дозволяє покращувати роботу інших міністерств.

Окрім сфери послуг, штучний інтелект активно застосовується й у обороні. Українські розробники створили дрони з машинним зором, які можуть наводитись на цілі навіть під час дії ворожих радіоелектронних перешкод. Також AI керує турелями для захисту неба від атак безпілотників-шахедів та допомагає аналізувати супутникові знімки і відео з дронів для виявлення ворожих позицій.

«AI почали використовувати в багатьох напрямах, і це тільки початок. Дуже важливо інвестувати в AI та впроваджувати його в різні проекти, щоб у нашій країні з’являлося більше експертизи в цій сфері. Це дасть змогу потім швидко масштабувати технологію», — додав Федоров.

Окрім цього, цього тижня почало роботу державне агентство PlayCity, що контролюватиме азартний бізнес і лотереї в Україні. Його мета — викорінити тіньовий ринок, зробити процес ліцензування прозорим, збільшити надходження до бюджету та боротися з лудоманією. Також агентство планує видаляти з ринку компанії з російським походженням.

«Наш ключовий принцип — прибирати людський фактор. Ми робитимемо так, щоб компанії отримували ліцензії автоматично, усе фіксувалося системою онлайн, а спеціальні боти, використовуючи штучний інтелект, аналізували сайти та блокували їх за порушення», — пояснив міністр.

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