В Дії запустили AI-ассистента для упрощения получения госуслуг

Михаил Федоров анонсировал запуск AI-ассистента, «чтобы решать проблемы людей».

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На портале Дія стартовал внутренний бета-тест ассистента на базе искусственного интеллекта, который будет помогать украинцам получать государственные услуги. Об этом рассказал вице-премьер по инновациям и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, рассказали в ведомстве.

Первый этап работы AI-ассистента предусматривает ответы на вопросы пользователей. В дальнейшем он будет сопровождать человека в процессе получения услуг, отправлять необходимые справки, а в перспективе будет вести пользователя через все этапы предоставления госуслуг. Первой услугой в новом сервисе станет справка о доходах.

По словам Федорова, внедрение AI в Дії - это значительный шаг к цифровизации государства, который поможет оптимизировать обработку обращений граждан и облегчит доступ к услугам. Министр подчеркнул, что искусственный интеллект в Минцифры уже анализирует более 70% документов, что позволяет улучшать работу других министерств.

Кроме сферы услуг, искусственный интеллект активно применяется и в обороне. Украинские разработчики создали дроны с машинным зрением, которые могут наводиться на цели даже во время действия вражеских радиоэлектронных помех. Также AI управляет турелями для защиты неба от атак беспилотников-шахедов и помогает анализировать спутниковые снимки и видео с дронов для выявления вражеских позиций.

«AI начали использовать во многих направлениях, и это только начало. Очень важно инвестировать в AI и внедрять его в различные проекты, чтобы в нашей стране появлялось больше экспертизы в этой сфере. Это позволит потом быстро масштабировать технологию», - добавил Федоров.

Кроме этого, на этой неделе начало работу государственное агентство PlayCity, которое будет контролировать азартный бизнес и лотереи в Украине. Его цель - искоренить теневой рынок, сделать процесс лицензирования прозрачным, увеличить поступления в бюджет и бороться с лудоманией. Также агентство планирует удалять с рынка компании с российским происхождением.

«Наш ключевой принцип - убирать человеческий фактор. Мы будем делать так, чтобы компании получали лицензии автоматически, все фиксировалось системой онлайн, а специальные боты, используя искусственный интеллект, анализировали сайты и блокировали их за нарушения», - пояснил министр.

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