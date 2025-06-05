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В Хмельницкой области полицейские нашли в автомобиле мужчину телескопическую дубинку — как его наказали

20:54, 5 июня 2025
Суд наказал жителя Хмельниччины за незаконное ношение телескопической дубинки.
В Хмельницкой области полицейские нашли в автомобиле мужчину телескопическую дубинку — как его наказали
Фото иллюстративное, источник фото: patrolpolice.gov.ua
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Новоушицкий районный суд Хмельницкой области признал 39-летнего жителя Новой Ушицы виновным в ношении другого вида холодного оружия без предусмотренного законом разрешения и оштрафовал его на 17 000 гривен. Холодное оружие — конфисковал. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору от 12 апреля 2025 года, при осмотре автомобиля «MITSUBISHI» под водительским сиденьем полицейские обнаружили складную телескопическую дубинку, изготовленную промышленным способом, которую владелец перевозил незаконно.

Согласно украинскому законодательству, телескопическая дубинка является неклинковым холодным оружием ударно-дробящего действия и не может находиться в собственности граждан без соответствующего разрешения.

В суде обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, и искренне раскаялся.

«Искреннее раскаяние суд признал обстоятельством, смягчающим наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, — не установлено. При определении вида и меры наказания суд также учел, что обвиняемый совершил нетяжкое преступление, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего сына», — сообщили в ХАС.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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