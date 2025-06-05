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Большая Палата Верховного Суда высказалась об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недобропорядочности кандидата на должность судьи

15:30, 5 июня 2025
Кандидат на должность судьи не сообщил в анкетах о существовании паспорта гражданина РФ в контексте конкурсного отбора.
Большая Палата Верховного Суда высказалась об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недобропорядочности кандидата на должность судьи
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Пятый апелляционный административный суд опубликовал правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно обстоятельства, которое может свидетельствовать о недобропорядочности  кандидата на должность судьи.

Так, БП ВС в постановлении по делу №990/143/24 указала, что согласно ч. 9 статьи 69 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» №1402-VIII кандидат на должность судьи соответствует критерию добропорядочности, если отсутствуют обоснованные сомнения в его независимости, честности, беспристрастности, неподкупности, добросовестности, в соблюдении им этических норм, в его безупречном поведении в профессиональной деятельности и личной жизни, а также в законности источников происхождения его имущества, соответствии уровня жизни кандидата на должность судьи или членов его семьи задекларированным доходам, соответствии образа жизни кандидата на должность судьи его предыдущему статусу.

Согласно ч. 3 статьи 795 Закона №1402-VIII ВККС может отказать в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи исключительно при наличии у нее обоснованного сомнения относительно соответствия этого кандидата критериям добродетельности или профессиональной этики.

БП ВС обратила внимание, что «обоснованные сомнения» в административном судопроизводстве означают, что сомнения должны быть подкреплены конкретными фактами или доказательствами, которые могут вызвать сомнение в правильности или законности определенного решения, действия или бездействия, а также достоверности предоставленных (в данном случае) кандидатом на должность судьи соответствующих объяснений, которые Комиссия ставит под сомнение.

При обстоятельствах данного дела, истец (кандидат на должность судьи) не сообщил в анкетах о наличии паспорта гражданина РФ в контексте конкурсного отбора. Установление такого требования, как указание кандидатом информации (полной, объективно важной) относительно наличия гражданства другого государства и/или изменения гражданства в анкетах кандидата для участия в Конкурсе, является объективным критерием для участия в Конкурсе.

Следовательно, непредоставление истцом такого существенного обстоятельства, как наличие у него гражданства РФ в анкетах кандидата на должность судьи, является тем фактором, который вызвал у Комиссии обоснованные сомнения относительно соответствия истца как кандидата на должность судьи критерию добропорядочности.

Вопрос, поднятый в спорном решении, относительно гражданства истца затрагивает не столько юридический аспект изменения гражданства Украины (хотя и его тоже), сколько скорее этический, то есть подход кандидата к предоставлению обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о соответствии должности судьи.

Согласно выводу суда первой инстанции, с которым согласилась БП ВС, государство-оккупант действует произвольно, в то же время истец как гражданин Украины и лицо, претендующее на должность судьи, не мог не понимать последствий своего решения (неуказание в анкетах о наличии паспорта гражданина РФ) в контексте конкурсного отбора.

Таким образом, БП ВС пришла к выводу, что неуказание (сокрытие) участником Конкурса определенной информации о себе может свидетельствовать о его недобропорядочности, если эта информация является существенной и она доказывает нарушение им принципов морали, добра и справедливости, нарушение весомых норм общественной жизни и т.п.

С полным текстом постановления БП ВС №990/143/24 от 08.05.2025 года можно ознакомиться по ссылке.

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