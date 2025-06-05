Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо обставини, яка може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді

Кандидат на посаду судді не повідомив в анкетах про існування паспорта громадянина РФ в контексті конкурсного добору.

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П’ятий апеляційний адміністративний суд опублікував правову позицію Великої Палати Верховного Суду щодо обставини, яка може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді.

Так, ВП ВС в постанові по справі №990/143/24 вказала, що за змістом ч.9 статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім`ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу.

Відповідно до ч.3 статті 795 Закону №1402-VII ВККС може відмовити в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді виключно у разі наявності у неї обґрунтованого сумніву щодо відповідності цього кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики.

ВП ВС звернула увагу, що «обґрунтовані сумніви» в адміністративному судочинстві означає, що сумніви повинні бути підкріплені конкретними фактами або доказами, які можуть викликати сумнів у правильності або законності певного рішення, дії чи бездіяльності, а також достовірності наданих (в цьому випадку) кандидатом на посаду судді відповідних пояснень, які Комісія ставить під сумнів.

За обставин даної справи, позивач (кандидат на посаду судді) не повідомив в анкетах про існування паспорта громадянина РФ в контексті конкурсного добору. Встановлення такої вимоги, як зазначення кандидатом інформації (повної, об`єктивно важливої) стосовно наявності громадянства іншої держави та/або зміни громадянства в анкетах кандидата для участі у Конкурсі, є об`єктивним критерієм для участі в Конкурсі.

Отже, незазначення позивачем такої істотної обставини, як наявність у нього громадянства РФ в анкетах кандидата на посаду судді, є тим чинником, який зумовив у Комісії обґрунтовані сумніви щодо відповідності позивача як кандидата на посаду судді критерію доброчесності.

Порушене у спірному рішенні питання щодо громадянства позивача зачіпає не стільки юридичний аспект зміни громадянства України (хоча його теж), як радше етичний, тобто підхід кандидата до повідомлення обставин, які мають значення для вирішення питання про відповідність посаді судді.

За висновком суду першої інстанції, з яким погодилась ВП ВС, держава-окупант діє свавільно, водночас позивач як громадянин України і особа, яка кандидує на посаду судді, не міг не розуміти наслідків свого рішення (неповідомлення в анкетах про існування паспорта громадянина РФ) в контексті конкурсного добору.

Таким чином, ВП ВС дійшла висновку, що незазначення (приховування) учасником Конкурсу певної інформації щодо себе може свідчити про його недоброчесність, якщо ця інформація є істотною і вона доводить порушення ним принципів моралі, добра і справедливості, порушення вагомих правил суспільного життя тощо.

З повним текстом постанови ВП ВС №990/143/24 від 08.05.2025 року можливо ознайомитись за посиланням.

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