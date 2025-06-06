Верховный Суд признал законным приказ о фактической проверке производителя сидра – детали дела

Плательщику отказано в иске об отмене приказа ГНС ​​о проверке.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда подтвердил законность вынесения приказа о проведении фактической проверки производителя сидра (дело №420/31410/24). Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Решение Одесского окружного административного суда от 11.12.2024 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 12.02.2025 года по делу №420/31410/24 отменены.

Принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований налогоплательщика полностью отказано.

Главное управление ГНС в Одесской области получило письмо Государственной налоговой службы, в котором сообщалось, что по результатам анализа имеющейся в распоряжении ГНС информации относительно основных показателей деятельности производителей сидра за 2024 год были установлены случаи указания производителями продукции длительного простоя в производстве, в том числе при наличии информации о приобретении сырья, которое может использоваться для производства сидра, указания объемов производства, не соответствующих объемам приобретения сырья (код согласно УКТ ВЭД 2009).

Таким образом, в отношении субъектов хозяйствования, указанных в приложении, имеются риски производства алкогольных напитков без надлежащего отражения в бухгалтерском учете. В связи с этим, подчеркивается необходимость проведения одновременных фактических проверок производителей алкогольных напитков по адресам, указанным в приложении.

Также, в указанном письме отражено, что при проведении контрольных мероприятий целесообразно установить фактические остатки подакцизных товаров путем проведения инвентаризаций и сопоставления объемов произведенных и реализованных подакцизных товаров с объемами приобретения и использования сырья.

К указанному письму ГНС Украины было приложено приложение, в котором в табличной форме приведен перечень субъектов хозяйствования, в том числе Истец, с указанием их кодов ЕГРПОУ, адресов и объемов производства сидра за восемь месяцев 2024 года.

1 октября 2024 года ГНС в Одесской области был издан приказ, которым на основании требований подпункта 19-1.1.4 пункта 19-1.1 статьи 19-1, подпункта 19-1.1.14 пункта 19-1.1 статьи 19-1, статьи 20, подпункта 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НК Украины и во исполнение письма ГНС Украины назначено проведение фактической проверки налогоплательщика с целью осуществления контроля соблюдения требований действующего законодательства в сфере производства и оборота подакцизных товаров, проведения контрольных расчетных операций, ведения учета товарных запасов на складах и/или по месту их реализации, наличия лицензий, свидетельств, соблюдения работодателем законодательства относительно заключения трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

2 октября 2024 года должностными лицами ГНС в Одесской области был составлен акт об отказе в допуске к проверке, к которому были приложены письменные объяснения директора предприятия.

В октябре 2024 года налогоплательщик обратился в административный суд с иском к ГНС в Одесской области о признании противоправным и отмене приказа ГНС в Одесской области «О проведении фактической проверки».

Одесский окружной административный суд решением от 11 декабря 2024 года, оставленным без изменений постановлением Пятого апелляционного административного суда от 12 февраля 2025 года, иск удовлетворил.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, судебные инстанции исходили из того, что из предоставленной налоговым органом копии приказа (не заверенной надлежащим образом) истец не смог установить конкретные основания для назначения и проведения фактической проверки, что стало причиной отказа в допуске к проведению этой проверки.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, ГНС в Одесской области обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судебными инстанциями норм материального и процессуального права.

Суд удовлетворил кассационную жалобу контролирующего органа по следующим основаниям.

Согласно пунктам 61.1, 61.2 статьи 61 НКУ налоговый контроль — это система мероприятий, осуществляемых контролирующими органами и координируемых центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики, с целью контроля правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, а также соблюдения законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, проведения расчетных и кассовых операций, патентования, лицензирования и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Налоговый контроль осуществляется органами, указанными в статье 41 этого НКУ, в пределах их полномочий, установленных НКУ.

Согласно подпункту 62.1.3 пункта 62.1 статьи 62 НКУ одним из способов осуществления налогового контроля является проведение проверок и сверок в соответствии с требованиями НКУ, а также проверок относительно соблюдения законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в порядке, установленном законами Украины, регулирующими соответствующую сферу правоотношений.

Согласно подпункту 75.1.3 пункта 75.1 статьи 75 НКУ фактической считается проверка, осуществляемая по месту фактического ведения налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или иных объектов права собственности такого налогоплательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом относительно соблюдения норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств, в том числе о производстве и обороте подакцизных товаров, соблюдения работодателем законодательства относительно заключения трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

Порядок проведения фактической проверки урегулирован статьей 80 НКУ. Фактическая проверка осуществляется без предварительного уведомления налогоплательщика.

Фактическая проверка может проводиться на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю, или лицам, фактически осуществляющим расчетные операции под расписку до начала проведения такой проверки, и при наличии хотя бы одного из следующих оснований, в частности, при наличии и/или получении в установленном законодательством порядке информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах и топлива, и целевого использования спирта налогоплательщиками, оборудования акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками, и/или массовыми расходомерами, а также осуществления функций, определенных законодательством в сфере регулирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, топлива.

Частью первой статьи 16 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» установлено, что контроль за соблюдением норм этого Закона осуществляют органы, выдающие лицензии, а также другие органы в пределах компетенции, определенной законами Украины. Контроль за соблюдением требований соответствия материально-технической базы требованиям законодательства к малым производствам винодельческой продукции и малым производствам дистиллятов осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

В пункте 57 постановления от 26 марта 2024 года по делу № 420/9909/23 (которое также является выводом, полученным благодаря работе ГНС в Одесской области) Верховный Суд подчеркнул наличие существенной разницы в критериях оценки законности приказа на предмет его обоснованности и/или оформления, как следствие, необходимость разграничения в спорах этой категории вопроса «наличия оснований для проведения проверки» от вопроса «достаточности отражения оснований для проведения проверки в приказе» и/или «недостатков в оформлении решения о проведении проверки». Основания для назначения любой проверки четко закреплены в нормах НКУ, при наличии которых у контролирующих органов возникает непосредственно право на проведение проверки, тогда как отражение этих оснований в приказе о назначении проверки фактически является формализацией в письменной форме права на проведение проверки, которое уже возникло.

Безусловно, формализация основания для проведения проверки в приказе должна соответствовать требованиям абзаца третьего пункта 81.1 статьи 81 НКУ. При решении вопроса о законности назначения и проведения проверки, в частности фактической, необходимо оценивать достаточность содержания приказа в контексте четкого определения в нем правовой (юридической) основы проведения такой проверки и существования соответствующего фактического основания, которое является предпосылкой для ее проведения.

Верховный Суд в составе судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в постановлении от 28 мая 2024 года по делу № 280/1431/23 изложил следующий обобщающий вывод:

«В спорах данной категории подлежат проверке как вопросы наличия обоснованных оснований для назначения проверки, так и соблюдение контролирующим органом требований абзаца третьего пункта 81.1 статьи 81 НКУ при оформлении решения о назначении проверки в форме приказа, их согласованность между собой.

Поскольку подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ устанавливает в одном подпункте статьи две самостоятельные (отдельные) причины для проведения проверки, то в приказе о назначении проверки контролирующий орган наряду с юридическим основанием в виде нумерационного обозначения обязан отразить конкретное из таких двух фактических оснований, которое и обусловило принятие решения о проведении проверки, либо обе, в объеме, достаточном для идентификации одного из двух (или обоих в совокупности при их наличии).

Отражение такого фактического основания необязательно должно быть сформулировано идентично содержанию правовой нормы, которой это основание установлено, однако должно быть четко определено и содержательно соответствовать правовой норме.

То есть, в случае если основанием для назначения фактической проверки стало наличие (получение) определенной информации, то контролирующий орган в решении о проведении проверки наряду с указанием на подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ должен как минимум указать на «наличие (получение) информации о возможном нарушении» либо указать реквизиты документа, который послужил поводом для назначения проверки и содержит такую информацию.

Аналогично, если фактическим основанием для назначения фактической проверки стало осуществление соответствующих функций, то контролирующий орган в решении о проведении проверки наряду с указанием на подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ должен именно об этом указать. Соответственно, если основанием для назначения проверки согласно подпункту 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ стала совокупность фактических оснований, предусмотренных данной нормой, то контролирующий орган в решении о проведении проверки наряду с указанием на подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ должен это отразить указанным выше способом.

Именно такой объем информации в приказе, принятом в соответствии с подпунктом 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ, можно считать минимально достаточным в понимании абзаца третьего пункта 81.1 статьи 81 НКУ относительно указания в приказе основания для проведения проверки, поскольку он предоставляет налогоплательщику общее понимание о причине ее назначения и соответствующем предмете проверки.

Такое информирование о фактическом обстоятельстве должно быть указано именно среди оснований для проведения проверки, то есть перед резолютивной частью приказа. В случае, если приказ соответствует требованиям относительно отображения в нем минимально достаточного объема информации об основании для проведения проверки, такой приказ не может считаться оформленным с существенным нарушением требований действующего законодательства.

Вследствие этого, такой приказ не может считаться противоправным, поскольку его недостатки в понимании статьи 81 НКУ не являются настолько значительными, чтобы ставить под угрозу возможность реализации налогоплательщиком своих прав».

Суды предыдущих инстанций, решая вопрос о правомерности приказа от 1 октября 2024 года № 9948-п, установили, что основанием проведения проверки в нем указан подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ.

При этом, в спорном приказе указаны реквизиты документа, который послужил поводом для назначения проверки и содержит такую информацию, а именно письмо ГНС Украины от 1 октября 2024 года № 27213/7/99 00-09-02-01-07.

Учитывая правовые выводы, изложенные Верховным Судом в составе судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в постановлении от 28 мая 2024 года по делу № 280/1431/23, наличие в приказе от 1 октября 2024 года № 9948-п ссылок на подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 НКУ наряду с отражением реквизитов документа, который стал поводом для назначения проверки и содержит такую информацию, является минимально достаточным в понимании абзаца третьего пункта 81.1 статьи 81 НКУ относительно указания в приказе основания для проведения проверки.

С учетом указанного, суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о том, что в спорном приказе отсутствуют достаточные ссылки на конкретные (фактические) основания назначения проверки.

Следовательно, в контексте выводов, изложенных в данном постановлении, с учетом установленных обстоятельств дела, Суд пришел к выводу, что в распоряжении судов предыдущих инстанций имелись достаточные доказательства подтверждения наличия оснований для назначения фактической проверки истца.

Содержание спорного в этом деле приказа о проведении фактической проверки соответствует всем предусмотренным налоговым законодательством требованиям. Таким образом, вывод судов предыдущих инстанций о неуказании контролирующим органом основания для проведения фактической проверки является ошибочным.

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