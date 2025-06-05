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На Хмельниччині поліцейські знайшли у автомобілі чоловіка телескопічну дубинку — як його покарали

20:54, 5 червня 2025
Суд покарав жителя Хмельниччини за незаконне носіння телескопічної дубинки.
На Хмельниччині поліцейські знайшли у автомобілі чоловіка телескопічну дубинку — як його покарали
Фото ілюстративне, джерело фото: patrolpolice.gov.ua
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Новоушицький районний суд Хмельницької області визнав 39-річного жителя Нової Ушиці винним у носінні іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу й оштрафував його на 17 000 гривень. Холодну зброю – конфіскував. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За вироком 12 квітня 2025 року під час огляду автомобіля «MITSUBISHI» під водійським сидінням поліцейські знайшли складну телескопічну дубинку, виготовлену промисловим способом, яку власник перевозив незаконно.

За українським законодавством телескопічна дубинка є неклинковою холодною зброєю ударно-дробильної дії й не може перебувати у власності громадян без відповідного дозволу.

У суді обвинувачений повністю та беззаперечно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України, та щиро розкаявся.

«Щире каяття суд визнав обставиною, що пом’якшує покарання. Обставин, що обтяжують, – не встановив. При визначенні виду й міри покарання суд також врахував, що обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, посередньо характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітнього сина», - повідомили у ХАС.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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суд рішення суду Хмельницький

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