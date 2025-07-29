Конкурс до апеляційних судів — четверо кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді та ще двоє – в апеляційному господарському суді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді та трьох кандидатів – в апеляційному господарському суді.

За результатами засідання 28 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Чуприна Олександр Володимирович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Златін Станіслав Вікторович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Дудар Оксана Михайлівна - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Прядко Оксана Василівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

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У ВККС додали, що загалом у конкурсі до апеляційних адміністративних судів проведено співбесіди з 67 кандидатами: 40 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді, 23 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

У конкурсі до апеляційних господарських судів проведено співбесіди з 70 кандидатами: 44 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 17 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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