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Конкурс до апеляційних судів — четверо кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

14:29, 29 липня 2025
Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді та ще двоє – в апеляційному господарському суді.
Конкурс до апеляційних судів — четверо кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
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Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді та трьох кандидатів – в апеляційному господарському суді.

За результатами засідання 28 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Чуприна Олександр Володимирович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Златін Станіслав Вікторович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Дудар Оксана Михайлівна - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Прядко Оксана Василівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Шевченко Дар’я Станіславівна - перерва до 4 серпня 2025 року на 9:30

Шаратов Юрій Анатолійович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом у конкурсі до апеляційних адміністративних судів проведено співбесіди з 67 кандидатами: 40 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді, 23 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

У конкурсі до апеляційних господарських судів проведено співбесіди з 70 кандидатами: 44 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 17 кандидатів – не підтвердили, з 9 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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ВККС

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