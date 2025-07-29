14 дітей загинули на залізниці з початку року: Укрзалізниця б’є на сполох через зачепінг

З початку року на залізниці загинули 14 дітей.

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Із початку 2025 року на залізниці через недотримання правил безпеки загинули 14 дітей. Багато із цих випадків були пов’язані із зачеперством — небезпечною практикою, коли підлітки чіпляються до рухомих поїздів задля зйомок відео для соцмереж.

Щоб запобігти таким трагедіям, Укрзалізниця спільно з ДСНС України, загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та Ювенальною поліцією організували рятувальні навчання для дітей.

У рамках моделювання аварійної ситуації, яка могла б статися через зачепінг, понад 100 залізничників і рятувальників відпрацювали всі етапи порятунку:

знеструмлення контактної мережі;

евакуація пасажирів;

надання допомоги постраждалому;

координація рятувальних служб.

За перебігом навчань спостерігали понад 60 дітей віком від 5 до 16 років. Після інсценованого інциденту для учасників провели урок безпеки, під час якого розповіли про ризики на залізниці, а також про правила поводження у випадку виявлення мін чи пожеж.

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