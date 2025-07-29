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14 детей погибли на железной дороге с начала года: Укрзализныця бьёт тревогу из-за зацепинга

19:17, 29 июля 2025
С начала года на железной дороге погибли 14 детей.
14 детей погибли на железной дороге с начала года: Укрзализныця бьёт тревогу из-за зацепинга
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С начала 2025 года на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности погибли 14 детей. Многие из этих случаев связаны с зацепингом — опасной практикой, при которой подростки цепляются за движущиеся поезда ради съемок видео для соцсетей.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, Укрзализныця совместно с ГСЧС Украины, отрядом быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и Ювенальной полицией организовали спасательные учения для детей.

В рамках моделирования аварийной ситуации, которая могла бы произойти из-за зацепинга, более 100 железнодорожников и спасателей отработали все этапы спасательной операции:

  • обесточивание контактной сети;
  • эвакуация пассажиров;
  • оказание помощи пострадавшему;
  • координация действий спасательных служб.

За ходом учений наблюдали более 60 детей в возрасте от 5 до 16 лет. После инсценированного инцидента для участников провели урок безопасности, в ходе которого рассказали о рисках на железной дороге, а также о правилах поведения при обнаружении мин или пожаров.

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дети Укрзализныця

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