14 детей погибли на железной дороге с начала года: Укрзализныця бьёт тревогу из-за зацепинга

С начала 2025 года на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности погибли 14 детей. Многие из этих случаев связаны с зацепингом — опасной практикой, при которой подростки цепляются за движущиеся поезда ради съемок видео для соцсетей.
Чтобы предотвратить подобные трагедии, Укрзализныця совместно с ГСЧС Украины, отрядом быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и Ювенальной полицией организовали спасательные учения для детей.
В рамках моделирования аварийной ситуации, которая могла бы произойти из-за зацепинга, более 100 железнодорожников и спасателей отработали все этапы спасательной операции:
За ходом учений наблюдали более 60 детей в возрасте от 5 до 16 лет. После инсценированного инцидента для участников провели урок безопасности, в ходе которого рассказали о рисках на железной дороге, а также о правилах поведения при обнаружении мин или пожаров.
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