Конкурс в апелляционные суды — четверо кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде и еще двое — в апелляционном хозяйственном суде.

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Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном административном суде и трех кандидатов — в апелляционном хозяйственном суде.

По результатам заседания 28 июля Комиссией приняты следующие решения:

Чупрына Александр Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Златин Станислав Викторович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Дудар Оксана Михайловна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Прядко Оксана Васильевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Шевченко Дарья Станиславовна — перерыв до 4 августа 2025 года на 9:30

Шаратов Юрий Анатольевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

В ВККС добавили, что в целом в конкурсе в апелляционные административные суды проведены собеседования с 67 кандидатами:

40 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде,

23 кандидата — не подтвердили,

с 4 кандидатами собеседования еще состоятся в пленарном составе Комиссии.

В конкурсе в апелляционные хозяйственные суды проведены собеседования с 70 кандидатами:

44 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде,

17 кандидатов — не подтвердили,

с 9 кандидатами собеседования еще состоятся в пленарном составе Комиссии.

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