Конкурс в апелляционные суды — четверо кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном административном суде и трех кандидатов — в апелляционном хозяйственном суде.
По результатам заседания 28 июля Комиссией приняты следующие решения:
Чупрына Александр Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Златин Станислав Викторович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Дудар Оксана Михайловна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Прядко Оксана Васильевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде
Шевченко Дарья Станиславовна — перерыв до 4 августа 2025 года на 9:30
Шаратов Юрий Анатольевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде
В ВККС добавили, что в целом в конкурсе в апелляционные административные суды проведены собеседования с 67 кандидатами:
40 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде,
23 кандидата — не подтвердили,
с 4 кандидатами собеседования еще состоятся в пленарном составе Комиссии.
В конкурсе в апелляционные хозяйственные суды проведены собеседования с 70 кандидатами:
44 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде,
17 кандидатов — не подтвердили,
с 9 кандидатами собеседования еще состоятся в пленарном составе Комиссии.
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