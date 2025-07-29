В Дії более половины обращений уже обрабатывает искусственный интеллект — Федоров

В «Дії» более 52% пользовательских обращений уже обрабатываются без участия людей — с помощью внутренних AI-инструментов. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр Украины — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, государство уверенно интегрирует искусственный интеллект во все цифровые процессы, чтобы сделать услуги более быстрыми, удобными и оптимизировать работу команды.
В настоящее время в «Дії» уже работают два основных инструмента на базе ИИ:
«Внедрение ИИ — это не про замену людей, а про усиление команды. Продолжаем строить самое удобное цифровое государство и внедрять инновационные сервисы», — подчеркнул Федоров.
Ранее мы рассказывали, что в Дії запустили AI-ассистента для упрощения получения госуслуг.
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