Адвоката из Львовской области будут судить за попытку переправить мужчину за границу и угрозы судье

Правоохранители завершили расследование в отношении адвоката из Дрогобыча, который за 16 тысяч долларов пообещал организовать незаконный выезд военнообязанного в ЕС.

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении адвоката из города Дрогобыч Львовской области. Ему инкриминируют попытку незаконного переправления военнообязанного через границу и угрозы судье. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие установило, что в марте 2025 года местный житель обратился к адвокату с просьбой помочь выехать в Европу. За 16 тысяч долларов США юрист пообещал организовать выезд в Польшу, оформив документы о якобы необходимости сопровождения тяжело больной матери на лечение за границу. На самом деле женщина была полностью здорова.

После получения аванса в 5 тысяч долларов адвоката задержали правоохранители.

Кроме того, в 2024 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП. После вынесения приговора судом, который назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав, адвокат начал угрожать судье, рассылая ей оскорбительные сообщения с нецензурной лексикой.

Адвоката будут судить по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконного переправления лиц через государственную границу) и ч. 1 ст. 377 УК Украины (угроза судье). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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