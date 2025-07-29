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Танки застрягнуть у тунелях і паперах — Єврокомісія визнала, що інфраструктура ЄС непідготовлена до війни з РФ

17:29, 29 липня 2025
Очільник транспортного відомства ЄС попередив: у разі вторгнення Росії танки НАТО застрягнуть у тунелях, обвалять мости й затримаються через надмірну бюрократію.
Танки застрягнуть у тунелях і паперах — Єврокомісія визнала, що інфраструктура ЄС непідготовлена до війни з РФ
Джерело фото: ieu-monitoring.com
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Європейські дороги, мости та залізниці не здатні забезпечити оперативне перекидання військової техніки і сил у разі вторгнення Росії, заявив очільник транспортного відомства ЄС Апостолос Ціцікостас у коментарі Financial Times. За його словами, сучасна європейська інфраструктура не пристосована до потреб масштабного воєнного конфлікту.

«Ми маємо застарілі мости, які потрібно модернізувати, вузькі — які потрібно розширити, і мости, яких взагалі немає, але вони необхідні», — наголосив він.

Посадовець попередив: у разі вторгнення Росії танки НАТО застрягнуть у тунелях, обвалять мости й затримаються через надмірну бюрократію. Для вирішення проблеми Єврокомісія планує вкласти 17 млрд євро у понад 500 інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох стратегічних військових коридорів. Більшість із них тримають у таємниці з міркувань безпеки.

Ще одна складова плану — зняття адміністративних бар’єрів, які зараз ускладнюють транскордонний рух техніки: «Ми маємо уникнути ситуації, коли танки застрягають у паперах», — зазначив Ціцікостас.

Посадовець застеріг, що нині переміщення військових ресурсів з західної Європи на схід може тривати тижнями, а подекуди — місяцями. Аби скоротити ці терміни до «кількох годин або днів», потрібні радикальні зміни в інфраструктурній політиці.

Усе це — частина ширшої хвилі підготовки Європи до можливої війни з РФ. Генсек НАТО Марк Рютте у червні попередив, що Росія може напасти на одну з країн-членів альянсу до 2030 року. На цьому тлі ЄС формує оборонний бюджет до 800 млрд євро та намагається посилити самостійність у сфері безпеки, зважаючи на поступове зменшення присутності США на континенті.

Хоча інвестиції у військову мобільність у розмірі 17 млрд євро закладено в бюджетну пропозицію Єврокомісії на 2028–2034 роки, дипломати попереджають — сума може бути зменшена через складні переговори між країнами-членами.

Ціцікостас також нагадав, що план доповнює зобов’язання НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, із яких 1,5% мають бути спрямовані на інфраструктуру, пов’язану з безпекою.

«Ми більше не можемо дозволити собі бути непідготовленими або залежними», — підсумував єврокомісар.

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