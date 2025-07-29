Маск найняв українську модель OnlyFans для просування гуманоїдного робота Tesla – відео

Робот Tesla годує, миє посуд і робить масаж.

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Українська тіктокерка та модель OnlyFans Ганна Малігон стала частиною рекламної кампанії гуманоїдного робота Tesla Optimus. Дівчина отримала доступ до робота і зняла два відеоролики, які демонструють його можливості.

У першому відео Tesla Optimus годує Малігон, а в другому — виконує побутові завдання: миє посуд, «дарує» квіти та робить масаж. Ролики викликали жваве обговорення в мережі. Деякі користувачі спочатку припускали, що в кадрі використовується штучний інтелект, а не справжній робот. Однак, за наявними даними, у відео дійсно зображено Tesla Optimus.

Продажі гуманоїдного робота Tesla ще не розпочалися. Ймовірно, компанія сама надала Optimus Ганні Малігон для створення контенту, як це раніше відбувалося з американською знаменитістю Кім Кардаш’ян. Водночас Ілон Маск, коментуючи ситуацію, заявив, що «поняття не має, хто це».

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