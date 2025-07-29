Депутат из Хмельницкой области «случайно» не задекларировал самолет

Трое депутатов из Хмельницкой области не задекларировали имущество на 25 миллионов.

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Правоохранители Хмельницкой области сообщили о подозрении трем депутатам городских советов за недостоверное декларирование имущества на общую сумму более 25 миллионов гривен. Один из них, в частности, не указал в декларации сверхлегкий самолет. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Фигурантами дела стали депутаты Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов. Общая стоимость незадекларированного имущества включает недвижимость, сверхлегкий самолет, земельные участки, корпоративные права, автомобили и денежные средства на банковских счетах.

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Национальной полиции выявили факты недостоверного декларирования. В частности, депутат Каменец-Подольского городского совета в своих декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активов на сумму более 5,6 миллиона гривен и 3,5 миллиона гривен соответственно. Среди незадекларированного имущества - сверхлегкий самолет.

Депутат Славутского городского совета в декларации за 2023 год не отразил нежилые помещения и финансовую помощь в размере 2 миллионов гривен, полученную предприятием его родственника.

На основании собранных доказательств следователи Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области объявили трем депутатам подозрения по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

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