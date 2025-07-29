Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки на поїзди – результати

Укрзалізниця перевірила понад 41 тисячу пасажирів: порушників — лише 0,1%.

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Укрзалізниця підсумувала перші результати посиленого контролю документів під час посадки на поїзди. Із 25 липня перевірено понад 300 поїздів та звірено більш ніж 41 600 документів.

Контроль запровадили, щоб виявляти безквиткових пасажирів і тих, чиї дані у квитках не збігалися з паспортними. Як результат — порушення виявлено лише у 0,1% випадків.

За час перевірки до поїздів не допустили:

38 пасажирів, які намагалися сісти без квитка;

3 пасажирів із невідповідністю у документах;

кількох осіб, які відмовилися пред’явити документи або не мали їх при собі.

В Укрзалізниці нагадали: діти до 14 років можуть подорожувати лише в супроводі дорослих, а безкоштовно — тільки діти до 5 років включно.

Компанія повідомляє, що перевірки триватимуть по всій країні далі.

Нагадаємо, що окрім цього, Укрзалізниця запроваджує верифікацію особи через Дію для низки поїздів.

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