Третьякова пропонує обговорити створення органу при голові Верховної Ради, який би радив парламенту максимальний розмір зарплат посадовців

Третьякова в рамках обговорення нового закону про оплату праці пропонує обговорити «створення невеликого, але професійного органу» при спікері, який би радив Верховній Раді щодо максимальних оплат на публічній службі.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова запропонувала Генпрокурору Руслану Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років.

За її словами, вона підготувала новий закон про справедливу оплату праці. Серед пропозицій, які пропонується обговорити – чи може мати Верховна Рада чи Президент право змінити оплату для окремих вищих посадовців і за яким механізмом. Також йдеться про створення органу при голові Верховної Ради, який би радив парламенту «щодо максимальних оплат на публічній службі».

«Перерахую декілька проблем, які потрібно обговорити:

що таке гарантії оплати праці і гарантії зарплати (грошового забезпечення) і яким чином, в яких документах вони встановлюються

що таке бенефіти від роботодавця і чим вони відрізняються від зарплати

що таке публічна служба, політичні посади та які особливості оплати на публічній службі, що таке грейди та які можуть бути максимальні розриви в оплаті праці на публічній службі

яка має бути відповідальність за порушення строків виплати зарплати, що відбувається при банкрутстві підприємства (це взагалі окремий законопроект, що готуємо на друге читання 9510),

який порядок обговорення розміру мінімальної заробітної плати, як суспільство може впливати на встановлення такого розміру у бюджеті на відповідний рік,

як оцінювати гендерні розриви в оплаті праці (ЄС підготували у 2023 році нову директиву щодо цього, яка ще не впроваджена у національне законодавство європейських країн),

як зберігати таємницю щодо оплати праці та хто може її розголошувати та яка відповідальність за порушення правил таємниці,

хто може і за яких підстав робити відрахування із зарплати,

чи може мати ВРУ чи Президент право змінити оплату для окремих вищих посадовців і за яким механізмом,

про створення невеликого, але професійного органу при Голові ВРУ, який би радив ВРУ щодо максимальних оплат на публічній службі та надавав суспільству обґрунтовану інформацію про причини встановлення для відповідної групи посад саме такої максимальної величини оплати

Цю проблематику діючий закон про оплату праці не охоплює», зазначила Галина Третьякова.

Нагадаємо, наразі у парламенті зареєстровані законопроекти 13466, 13467, 13468, 13469 про орудні величини, якими пропонується відв’язати від прожиткового мінімуму оплату праці прокурорів, суддів та різних посадовців.

Також Президент доручив уряду провести аудит видатків для того, щоб вивільнити кошти на оборону.

Автор: Наталя Мамченко

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