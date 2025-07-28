Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц

В рамках обсуждения нового закона об оплате труда Третьякова предлагает обсудить «создание небольшого, но профессионального органа» при спикере, который бы давал советы Верховной Раде относительно максимальных оплат на публичной службе.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова предложила Генпрокурору Руслану Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет. По ее словам, она подготовила новый закон о справедливой оплате труда. Среди предложений, которые предлагается обсудить – может ли Верховная Рада или Президент иметь право изменять оплату для отдельных высших должностных лиц и по какому механизму. Также речь идет о создании органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы «относительно максимальных оплат на публичной службе».

«Перечислю несколько проблем, которые нужно обсудить:

что такое гарантии оплаты труда и гарантии зарплаты (денежного обеспечения) и каким образом, в каких документах они устанавливаются;

что такое бенефиты от работодателя и чем они отличаются от зарплаты;

что такое публичная служба, политические должности и каковы особенности оплаты на публичной службе, что такое грейды и каковы могут быть максимальные разрывы в оплате труда на публичной службе;

какая должна быть ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты, что происходит при банкротстве предприятия (это вообще отдельный законопроект, который готовим на второе чтение 9510);

каков порядок обсуждения размера минимальной заработной платы, как общество может влиять на установление такого размера в бюджете на соответствующий год;

как оценивать гендерные разрывы в оплате труда (ЕС подготовил в 2023 году новую директиву по этому поводу, которая еще не внедрена в национальное законодательство европейских стран);

как сохранять тайну относительно оплаты труда и кто может ее разглашать и какова ответственность за нарушение правил тайны;

кто может и на каких основаниях производить отчисления из зарплаты;

может ли ВРУ или Президент иметь право изменять оплату для отдельных высших должностных лиц и по какому механизму;

о создании небольшого, но профессионального органа при Главе ВРУ, который бы давал советы ВРУ относительно максимальных оплат на публичной службе и предоставлял обществу обоснованную информацию о причинах установления для соответствующей группы должностей именно такой максимальной величины оплаты.

«Эту проблематику действующий закон об оплате труда не охватывает», – отметила Галина Третьякова.

Напомним, сейчас в парламенте зарегистрированы законопроекты 13466, 13467, 13468, 13469 об орудийных величинах, которыми предлагается отвязать от прожиточного минимума оплату труда прокуроров, судей и различных должностных лиц.

Также Президент поручил правительству провести аудит расходов для того, чтобы высвободить средства на оборону.

Автор: Наталя Мамченко

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