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Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц

10:52, 28 июля 2025
В рамках обсуждения нового закона об оплате труда Третьякова предлагает обсудить «создание небольшого, но профессионального органа» при спикере, который бы давал советы Верховной Раде относительно максимальных оплат на публичной службе.
Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова предложила Генпрокурору Руслану Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет. По ее словам, она подготовила новый закон о справедливой оплате труда. Среди предложений, которые предлагается обсудить – может ли Верховная Рада или Президент иметь право изменять оплату для отдельных высших должностных лиц и по какому механизму. Также речь идет о создании органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы «относительно максимальных оплат на публичной службе».

«Перечислю несколько проблем, которые нужно обсудить:

  • что такое гарантии оплаты труда и гарантии зарплаты (денежного обеспечения) и каким образом, в каких документах они устанавливаются;
  • что такое бенефиты от работодателя и чем они отличаются от зарплаты;
  • что такое публичная служба, политические должности и каковы особенности оплаты на публичной службе, что такое грейды и каковы могут быть максимальные разрывы в оплате труда на публичной службе;
  • какая должна быть ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты, что происходит при банкротстве предприятия (это вообще отдельный законопроект, который готовим на второе чтение 9510);
  • каков порядок обсуждения размера минимальной заработной платы, как общество может влиять на установление такого размера в бюджете на соответствующий год;
  • как оценивать гендерные разрывы в оплате труда (ЕС подготовил в 2023 году новую директиву по этому поводу, которая еще не внедрена в национальное законодательство европейских стран);
  • как сохранять тайну относительно оплаты труда и кто может ее разглашать и какова ответственность за нарушение правил тайны;
  • кто может и на каких основаниях производить отчисления из зарплаты;
  • может ли ВРУ или Президент иметь право изменять оплату для отдельных высших должностных лиц и по какому механизму;
  • о создании небольшого, но профессионального органа при Главе ВРУ, который бы давал советы ВРУ относительно максимальных оплат на публичной службе и предоставлял обществу обоснованную информацию о причинах установления для соответствующей группы должностей именно такой максимальной величины оплаты.

«Эту проблематику действующий закон об оплате труда не охватывает», – отметила Галина Третьякова.

Напомним, сейчас в парламенте зарегистрированы законопроекты 13466, 13467, 13468, 13469 об орудийных величинах, которыми предлагается отвязать от прожиточного минимума оплату труда прокуроров, судей и различных должностных лиц.

Также Президент поручил правительству провести аудит расходов для того, чтобы высвободить средства на оборону.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины зарплата прокурор

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Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц

В рамках обсуждения нового закона об оплате труда Третьякова предлагает обсудить «создание небольшого, но профессионального органа» при спикере, который бы давал советы Верховной Раде относительно максимальных оплат на публичной службе.

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