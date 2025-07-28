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Украина впервые импортировала азербайджанский газ через Трансбалканский коридор

10:54, 28 июля 2025
Украина начала импортировать азербайджанский газ через Трансбалканский маршрут.
Украина впервые импортировала азербайджанский газ через Трансбалканский коридор
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Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine — представителем Группы SOCAR. Поставку топлива впервые осуществили по Трансбалканскому маршруту: через Болгарию и Румынию до украинской границы.

Как сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, речь идет о небольшом объеме, однако этот шаг является стратегически важным: «Это открывает путь к долгосрочному сотрудничеству, а также является еще одним примером диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины».

Ранее мы писали, что Украина открывает новый маршрут: НКРЭКУ упростила транспортировку газа через Трансбалканский коридор.

В Минэнерго тогда пояснили, что Трансбалканский маршрут обладает значительным потенциалом для удовлетворения неотложных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам СПГ. В то же время маршрут проходит через пять стран, и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным по сравнению с альтернативами. С учетом ситуации операторы ГТС разработали оптимизированное решение, которое позволит, в частности, использовать и незадействованные мощности Трансбалканского трубопровода для импорта газа в Украину по конкурентному тарифу, что особенно актуально в процессе подготовки к следующему отопительному сезону.

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Украина Болгария Румыния газ Азербайджан

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