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Подавать ли сообщения в налоговую о принятии ученика на производственную практику — разъяснение

11:48, 28 июля 2025
Предприятия оплачивают работу учащихся, выполненную во время производственной практики, согласно условиям заключенных договоров об учебно-производственной практике и объеме фактически выполненной работы.
Подавать ли сообщения в налоговую о принятии ученика на производственную практику — разъяснение
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, нужно ли подавать сообщения в территориальные органы ГНС о принятии ученика на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учреждений эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50 % зарплаты, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

На основании вышеприведенного трудовые отношения с учащимися ПТУ в ходе производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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налоговая Гоструда

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