В Киеве автомобиль едва не влетел в подземный переход на Майдане Незалежности – фото

На Крещатике водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

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В центре Киева произошла авария с пострадавшим: около 7:00 утра на улице Крещатик водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением. Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, авто выехало на пешеходную часть дороги и врезалось в бетонное ограждение подземного перехода.

43-летнего водителя с открытым переломом ноги госпитализировали в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что мужчина предварительно находился в трезвом состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка полиции, которая устанавливает точные обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киеве женщина снесла ограждение и перевернула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте». А на Лыбедской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ.

Отметим, что 19 июля произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

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