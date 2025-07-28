Избран главу Сребнянского районного суда Черниговской области

Суд возглавила Наталья Нагорная.

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В Сребнянском районном суде Черниговской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования объявлена избранной на должность председателя Срибнянского районного суда Наталья Нагорная сроком на три года.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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