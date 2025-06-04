Избран председатель Хозяйственного суда Львовской области

Суд возглавил Ростислав Матвеев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хозяйственном суде Львовской области состоялось собрание судей, где путем тайного голосования избрали нового председателя. Им стал Ростислав Матвеев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.