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НАТО может засчитать помощь Украине в оборонные расходы — Euractiv

11:12, 4 июня 2025
В настоящее время рассматривается вариант, при котором новые закупки военной техники специально для Украины, а также инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) могут быть учтены как часть новой квоты оборонных расходов.
НАТО может засчитать помощь Украине в оборонные расходы — Euractiv
Фото: armiya.az
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Страны-члены НАТО обсуждают возможность включения финансовой поддержки, направленной на укрепление Вооруженных сил Украины, в категорию «расходов, связанных с обороной». Этот шаг может стать частью новой инициативы альянса, предусматривающей увеличение целевых показателей оборонного бюджета до 5% от ВВП. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами.

Предлагается, чтобы новые закупки военной техники специально для Украины, а также инвестиции в украинский ВПК учитывались в рамках новой квоты расходов. Эта инициатива еще обсуждается и может быть изменена до саммита НАТО, запланированного на 24–25 июня в Гааге. Именно там лидеры альянса должны утвердить общее соглашение об увеличении оборонных расходов.

На данный момент страны НАТО ориентируются на целевой показатель в 2% ВВП на оборону. Новое предложение предполагает увеличение до 5%, из которых 3,5% — на основные оборонные нужды (военная техника, зарплаты военным), 1,5% — на более широкие «связанные с обороной» расходы (например, кибербезопасность и инфраструктура).

Союзники обсуждают, какие именно статьи расходов могут быть отнесены ко второй категории. Источники утверждают, что среди 32 стран НАТО достигнуто принципиальное согласие: в 1,5% будут включаться только новые расходы на поддержку Украины.

Пожертвования из существующих запасов вооружения не будут учитываться — чтобы избежать двойного счета, ведь они уже были отражены в бюджете при их закупке ранее.

Зато новые заказы на замену переданного Украине оборудования будут засчитаны как часть основных оборонных расходов (3,5%).

В то же время гуманитарная помощь или гражданское финансирование, например, поддержка украинской энергетической инфраструктуры, не войдут в расчет оборонных расходов НАТО.

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НАТО Украина

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