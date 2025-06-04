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Meta перейдет на атомную энергию для нужд ИИ

17:54, 4 июня 2025
Компания заключила соглашение с АЭС до 2047 года.
Meta перейдет на атомную энергию для нужд ИИ
Фото: Anadolu Ajansı
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Meta Platforms подписала свое первое прямое соглашение о поставках электроэнергии с атомной электростанции - Clinton Clean Energy Center в штате Иллинойс. Как сообщает Reuters, контракт с компанией Constellation Energy предусматривает долгосрочные поставки чистой энергии как минимум до 2047 года. Это стратегический шаг на фоне роста энергопотребления, вызванного развитием искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Потребление электроэнергии в США стремительно растет впервые за два десятилетия - в основном из-за масштабирования ИИ-сервисов и дата-центров. Для Meta контракт с действующей АЭС - не только шаг к декарбонизации, но и способ гарантировать стабильную работу существующих безуглеродных мощностей, которые могут остаться без государственной поддержки после 2027 года. Тогда завершается действие программы компенсаций для станций с нулевыми выбросами, а дальнейшая работа Clinton требует одобрения американской Комиссии по ядерному регулированию.

Руководитель глобальных энергопроектов Meta Урви Парех отметила, что компания стремится к уверенности в сохранении уже существующих источников низкоуглеродной энергии. В Constellation подтвердили, что новый контракт создает необходимую финансовую «подушку» для модернизации и получения лицензии на работу до 2047 года. Кроме этого, компания планирует увеличить мощность станции на 30 МВт - до 1 151 МВт, чего хватит для обеспечения примерно 800 тыс. домохозяйств.

В профсоюзе International Brotherhood of Electrical Workers приветствуют соглашение, считая его залогом стабильной работы для специалистов АЭС. Тем временем Constellation ведет переговоры с другими гигантами IT-сектора, а модель сотрудничества с Meta может стать примером для поддержки существующих атомных мощностей со стороны Big Tech.

По данным аналитиков, в 2025-2026 годах США выйдут на рекордный уровень энергопотребления, и именно атомная генерация будет играть ключевую роль в покрытии растущего спроса. Рынок уже реагирует: Constellation планирует запуск реактора для Microsoft, а другие энергокомпании - Vistra и NRG Energy - активно расширяют свой атомный портфель.

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энергетика ИИ

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