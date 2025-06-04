Суд конфисковал автомобиль, на котором женщина наехала на полицейского, когда вывозила мужчину от работников ТЦК

Мужчина закрылся от сотрудников ТЦК в автомобиле, а его жена села за руль и наехала на полицейского.

Фото иллюстративное, источник фото — facebook.com/gunp.odesa

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В Хмельницкой области 11 декабря 2024 года старший участковый офицер полиции совместно с представителями ТЦК и СП обратились к мужчине, которого встретили во дворе жилого дома, с требованием предъявить военный учетный документ и удостоверение личности.

Тот ответил, что документы находятся в автомобиле, подошел к припаркованному рядом BMW, сел на пассажирское сиденье и заперся внутри. На неоднократные требования предъявить документы и выйти из машины не реагировал.

Позже подошла его жена, села за руль и, осознавая, что перед автомобилем стоит полицейский, начала движение. В результате она наехала на правоохранителя, причинив ему легкие телесные повреждения.

Такие обстоятельства уголовного правонарушения установил Хмельницкий горрайонный суд, который рассматривал дело по обвинению водительницы в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство коллектива ФЛП, где обвиняемая работает закройщицей, — освободил ее от уголовной ответственности, передав на поруки трудовому коллективу, и закрыл уголовное производство в ее отношении.

Вещественное доказательство — автомобиль марки «BMW 520», который принадлежит обвиняемой и был использован как орудие совершения преступления, — был конфискован.

Такое постановление местного суда обжаловал защитник: просил изменить его в части решения о конфискации автомобиля. Указал, что пострадавший полицейский сам препятствовал движению авто, а лишение женщины транспортного средства существенно ограничит ее возможности зарабатывать, обеспечивать семью и ухаживать за матерью.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства уголовного дела и законно конфисковал автомобиль, который является орудием совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК Украины.

Коллегия судей обратила внимание, что обвиняемая умышленно причинила легкие телесные повреждения правоохранителю, который в условиях действия военного положения в Украине участвовал в мероприятиях по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП.

«Апелляционный суд считает, что при обстоятельствах данного уголовного дела решение суда первой инстанции о конфискации принадлежащего [обвиняемой] автомобиля марки «BMW-520» является правильным и в данном случае не нарушает «справедливого баланса между требованиями общего интереса и защитой фундаментальных прав лица» и не возлагает на лицо «чрезмерное индивидуальное бремя», — отметил апелляционный суд.

Ознакомиться с текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/620/25 можно будет в ЕГРСР.

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