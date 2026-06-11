С 2027 года часть школ не сможет набирать старшие классы: в Раде объяснили, как планируют защитить права учащихся

Для школьников, попавших в переходный период образовательной реформы, общины могут отложить реорганизацию отдельных учебных заведений в гимназии до 1 сентября 2028 года.

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В Верховной Раде дали разъяснения по законопроекту №15082, который касается обеспечения права учащихся завершить получение полного общего среднего образования в школе, где они начали обучение.

По этому вопросу были проведены консультации с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Как пояснили в парламенте, ученики, поступившие в школу в 2017 году и обучавшиеся не по стандартам Новой украинской школы, оказались в переходном периоде реформы среднего образования. Из-за перехода на 12-летнее обучение и разделения учебных заведений на начальные школы, гимназии и лицеи часть школ с 2027 года не сможет осуществлять набор в 10-11 классы.

В связи с этим возникают риски для нынешних девятиклассников в отношении реализации их права на получение полного общего среднего образования в 2026/2027 и 2027/2028 учебных годах.

В Раде подчеркнули, что законопроект №15082 представлен как дополнительный инструмент для урегулирования этой ситуации. В то же время уже существует механизм, позволяющий общинам решать такие вопросы на местном уровне.

Учредителями коммунальных школ являются территориальные общины в лице местных советов. Именно органы местного самоуправления могут принять решение об отсрочке реорганизации отдельных учебных заведений в гимназии до 1 сентября 2028 года.

По мнению парламентария, такой подход позволит без затруднений пройти переходный этап реформы, обеспечить выдачу документов о полном общем среднем образовании и защитить права детей, которые начинали обучение с расчетом на его завершение в выбранном учебном заведении.

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