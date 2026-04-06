  1. В Украине

В Раде предлагают урегулировать отказы в зачислении в 10 класс и гарантировать право на продолжение обучения

17:01, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте рассматривается законопроект о регулировании отказов в зачислении в 10 класс и обеспечении права учащихся на продолжение обучения в своем учебном заведении.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается реформа среднего образования, которая предусматривает 12-летнее обучение и разделение на начальную школу, гимназию и академический лицей. С 1 сентября 2027 года планируется запуск профильного образования в академических лицеях, что позволит ученикам выбирать направление обучения и готовиться к будущей профессии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, в громадах возникают трудности с открытием академических лицеев и продолжением обучения для нынешних девятиклассников, которые учатся не по программе Новой украинской школы.

Отмечается, что некоторые учебные заведения отказывают таким ученикам в переходе в 10 класс.

«Сегодня у детей, которые пошли учиться в 2017 году не по программе НУШ, возникают определенные проблемы с переводом в 10 класс. Некоторые учебные заведения отказывают им в этом, однако такого быть не может. И именно на это направлен законопроект №15082-1, который гарантирует право таких детей завершить обучение в своем учебном заведении, получить там аттестат и не допускает принудительного перевода в академические лицеи», — сообщила Ирина Борзова.

По ее словам, особенно актуальным этот вопрос является для сельской местности, где в нынешних условиях, когда в Украине продолжается война, необходимо учитывать и состояние дорог, и воздушные тревоги, и отсутствие школьных автобусов или большое расстояние до академических лицеев.

«Всем детям необходимо предоставить возможность закончить обучение в 10–11 классах в родных школах. Каждый ребенок сегодня имеет право на образование, и ни одна реформа не может быть важнее прав ребенка», — подчеркнула Ирина Борзова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект школа образование

Читайте также

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]