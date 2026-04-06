В Раде предлагают урегулировать отказы в зачислении в 10 класс и гарантировать право на продолжение обучения
В Украине продолжается реформа среднего образования, которая предусматривает 12-летнее обучение и разделение на начальную школу, гимназию и академический лицей. С 1 сентября 2027 года планируется запуск профильного образования в академических лицеях, что позволит ученикам выбирать направление обучения и готовиться к будущей профессии.
Как сообщила глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, в громадах возникают трудности с открытием академических лицеев и продолжением обучения для нынешних девятиклассников, которые учатся не по программе Новой украинской школы.
Отмечается, что некоторые учебные заведения отказывают таким ученикам в переходе в 10 класс.
«Сегодня у детей, которые пошли учиться в 2017 году не по программе НУШ, возникают определенные проблемы с переводом в 10 класс. Некоторые учебные заведения отказывают им в этом, однако такого быть не может. И именно на это направлен законопроект №15082-1, который гарантирует право таких детей завершить обучение в своем учебном заведении, получить там аттестат и не допускает принудительного перевода в академические лицеи», — сообщила Ирина Борзова.
По ее словам, особенно актуальным этот вопрос является для сельской местности, где в нынешних условиях, когда в Украине продолжается война, необходимо учитывать и состояние дорог, и воздушные тревоги, и отсутствие школьных автобусов или большое расстояние до академических лицеев.
«Всем детям необходимо предоставить возможность закончить обучение в 10–11 классах в родных школах. Каждый ребенок сегодня имеет право на образование, и ни одна реформа не может быть важнее прав ребенка», — подчеркнула Ирина Борзова.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.