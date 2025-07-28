Обрано голову Срібнянського районного суду Чернігівської області

Суд очолила Наталія Нагорна.

Фото: Срібнянський райсуд Чернігівської області

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У Срібнянському районному суді Чернігівської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесенео питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування оголошено обраною на посаду голови Срібнянського районного суду Наталію Нагорну строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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