В Україні вшановують пам’ять страчених та закатованих у полоні

28 липня в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні.

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28 липня в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні. Як наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, цей день – не лише про втрату, а й про біль, який не стихає.

«Про людей, яких не встигли обійняти. Про злочини, які не мають терміну давності і про які Україна має говорити світові», - зазначили в Генштабі.

В Генштабі наголосили, що системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора.

«Маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Це недостатньо спостерігати – міжнародні інституції мусять діяти. Потрібен їхній тиск. Доступ. Контроль. Відповідальність.

Збройні Сили України вдячні всім волонтерам, правозахисникам, журналістам, які не дають замовчати трагедії наших полонених. Тим, хто шукає зниклих. Підтримує родини. Тримає зв’язок.

Ми вшановуємо полеглих у полоні. Закатованих. Знищених. Ми пам’ятаємо. І не пробачимо. Ми віримо в повернення кожного нашого воїна. І в силу кожної родини, яка чекає. З любов’ю, болем і витримкою. Держава робить усе можливе, щоб повернення відбувалися. І ця робота триває, щоб повернути додому всіх. Це не просто боротьба за наших людей. Це – боротьба за людяність», - підкреслили в Генштабі.

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