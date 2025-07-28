Свириденко анонсувала відновлення роботи відділення трансплантації кісткового мозку в Охматдиті

У серпні в Охматдиті запрацює відділення трансплантації кісткового мозку.

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У День медичного працівника Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко відвідала НДСЛ «Охматдит». Вона зазначила, що попри війну та руйнування, лікарня щодня рятує життя маленьких пацієнтів.

За словами Свириденко, вже в серпні в лікарні відновлять роботу відділення трансплантації кісткового мозку. Завершити всі необхідні відновлювальні роботи планують до кінця року.

«Уже в серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку. Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року. Попри війну й руйнування, лікарня щодня рятує життя. Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати», — наголосила вона.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко підсумувала роботу нового уряду за перший тиждень.

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