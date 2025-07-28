Пішов із життя Герой України та депутат першого скликання Леонід Яковишин

У віці 86 років помер народний депутат першого скликання та відомий агроном Леонід Яковишин.

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На 87-му році життя пішов із життя Герой України та народний депутат України першого скликання Леонід Григорович Яковишин. Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

З березня 1990 до квітня 1994 року був народним депутатом Верховної Ради України I скликання. У парламенті Леонід Яковишин обіймав посаду заступника голови Комісії з питань Чорнобильської катастрофи, а також був членом Комісії з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом.

Він був одним із найвідоміших аграріїв України, десятиліттями очолював створену ним агрофірму «Земля і Воля», яку перетворив на одну з найпотужніших у країні.

За заслуги перед державою Леонідові Григоровичу було присвоєно звання Героя України.

«Світла пам’ять про нього залишиться в серцях тих, хто його знав, хто працював поруч і хто вчився на його прикладі», — вказали у Апараті Верховної Ради.

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