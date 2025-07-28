Практика судів
  1. В Україні

На Одещині під час негоди дерево впало на намет з підлітками — один загинув

09:06, 28 липня 2025
У місті Балта дерево впало на намет з дітьми, загинув хлопець.
На Одещині під час негоди дерево впало на намет з підлітками — один загинув
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Балта Подільського району Одеської області сталася трагічна подія: через раптове погіршення погоди сильний вітер повалив дерево, яке впало просто на туристичний намет, де перебували діти. Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники витягли з-під завалу чотирьох підлітків, яких передали медикам. На жаль, врятувати ще одного хлопця не вдалося — від отриманих травм він загинув.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Одеса погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Змінами до закону про прокуратуру уточнили підстави звільнення з посади прокурора і звільнення з адмінпосади у прокуратурі

У разі ліквідації органу прокуратури, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються.

Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини – але відмовився задовольнити вимогу про виключення зі списків в/ч

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, відмовився задовольнити вимогу про виключення студента з відстрочкою зі списків військової частини, але скасував наказ командира про його зарахування до списків особового складу – тепер незрозуміло, на підставі чого студент служить у ЗСУ.

«Агов – двох набрали»: у Верховній Раді відреагували на те, що Єврокомісія «покарала» Україну за повільний набір суддів ВАКС

«Агов – двох набрали – у повній відповідності із рекомендаціями всіх ваших експертів»: голова комітету Верховної Ради Денис Маслов прокоментував зменшення виплати Єврокомісією за «невиконання маяку» з набору суддів Вищого антикорупційного суду.

Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Введений законопроектом 12414 спрощений порядок призначення прокурорами Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур – зокрема з числа екс-правоохоронців буде залишений.

«Ви що, забули хто ви і як ви?» – заступника голови ДСА Леоніда Сапельнікова звинуватили у цькуванні співробітників ДП «ІСС»

Співробітники ДП «Інформаційні судові системи» «повстали» проти заступника голови ДСА з питань цифровізації та просять керівника ДСА втрутитися у ситуацію.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду