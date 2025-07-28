На Одещині під час негоди дерево впало на намет з підлітками — один загинув

У місті Балта дерево впало на намет з дітьми, загинув хлопець.

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У місті Балта Подільського району Одеської області сталася трагічна подія: через раптове погіршення погоди сильний вітер повалив дерево, яке впало просто на туристичний намет, де перебували діти. Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники витягли з-під завалу чотирьох підлітків, яких передали медикам. На жаль, врятувати ще одного хлопця не вдалося — від отриманих травм він загинув.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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