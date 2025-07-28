У Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг – є загиблі, десятки поранених, фото

У Баден-Вюртемберзі зійшов із рейок регіональний експрес.

Джерело фото: Thomas Warnack/dpa

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У німецькому місті Біберах (земля Баден-Вюртемберг) у неділю ввечері сталася масштабна аварія – з рейок зійшов регіональний експрес. За даними поліції та пожежної служби, внаслідок інциденту загинули щонайменше троє людей, ще 41 особа отримала поранення. Серед загиблих — машиніст поїзда та ще один працівник залізниці. Про це пише BILD.

За попередніми висновками слідства, найімовірнішою причиною катастрофи став зсув ґрунту після сильної зливи. За повідомленням прокуратури та поліції, опади спричинили переповнення каналізаційного колодязя, що, своєю чергою, призвело до розмиття насипу під колією. Слідів стороннього втручання наразі не виявлено.

На місці аварії активно працювали рятувальні служби: сотні фахівців, гелікоптери, техніка для евакуації. Пошукові роботи тривали всю ніч — спеціально залучені собаки перевіряли територію на наявність інших можливих постраждалих.

Університетська клініка Ульма оголосила режим надзвичайної ситуації — до надання допомоги постраждалим залучили понад 120 медиків. За словами керівника травматологічного відділення Флоріана Гебгарда, пацієнти переважно мали травми кінцівок, хребта та голови. Багато з них перебували у стані шоку.

Залізничний рух між Мундеркінгеном і Гербертінгеном повністю припинено з моменту аварії. О 5-й годині на цій ділянці почали курсувати автобуси як заміний транспорт. Як довго триватиме закриття колій, невідомо. Спочатку потрібно евакуювати пошкоджений регіональний експрес RE55, після чого відремонтувати колії. Між Ульм – Мундеркінгенкурсують лише поїзди SWEG, за даними Deutsche Bahn. Між Гербертінгеном і Зігмарінгеном – поїзди DB Regio Baden-Württemberg.

Фото: NEWS5

Фото: Thomas Warnack/dpa

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