Практика судів
  1. У світі

У Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг – є загиблі, десятки поранених, фото

08:48, 28 липня 2025
У Баден-Вюртемберзі зійшов із рейок регіональний експрес.
У Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг – є загиблі, десятки поранених, фото
Джерело фото: Thomas Warnack/dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У німецькому місті Біберах (земля Баден-Вюртемберг) у неділю ввечері сталася масштабна аварія – з рейок зійшов регіональний експрес. За даними поліції та пожежної служби, внаслідок інциденту загинули щонайменше троє людей, ще 41 особа отримала поранення. Серед загиблих — машиніст поїзда та ще один працівник залізниці. Про це пише BILD.

За попередніми висновками слідства, найімовірнішою причиною катастрофи став зсув ґрунту після сильної зливи. За повідомленням прокуратури та поліції, опади спричинили переповнення каналізаційного колодязя, що, своєю чергою, призвело до розмиття насипу під колією. Слідів стороннього втручання наразі не виявлено.

На місці аварії активно працювали рятувальні служби: сотні фахівців, гелікоптери, техніка для евакуації. Пошукові роботи тривали всю ніч — спеціально залучені собаки перевіряли територію на наявність інших можливих постраждалих.

Університетська клініка Ульма оголосила режим надзвичайної ситуації — до надання допомоги постраждалим залучили понад 120 медиків. За словами керівника травматологічного відділення Флоріана Гебгарда, пацієнти переважно мали травми кінцівок, хребта та голови. Багато з них перебували у стані шоку.

Залізничний рух між Мундеркінгеном і Гербертінгеном повністю припинено з моменту аварії. О 5-й годині на цій ділянці почали курсувати автобуси як заміний транспорт. Як довго триватиме закриття колій, невідомо. Спочатку потрібно евакуювати пошкоджений регіональний експрес RE55, після чого відремонтувати колії. Між Ульм – Мундеркінгенкурсують лише поїзди SWEG, за даними Deutsche Bahn. Між Гербертінгеном і Зігмарінгеном – поїзди DB Regio Baden-Württemberg.

Фото: NEWS5

Фото: Thomas Warnack/dpa

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Змінами до закону про прокуратуру уточнили підстави звільнення з посади прокурора і звільнення з адмінпосади у прокуратурі

У разі ліквідації органу прокуратури, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються.

Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини – але відмовився задовольнити вимогу про виключення зі списків в/ч

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, відмовився задовольнити вимогу про виключення студента з відстрочкою зі списків військової частини, але скасував наказ командира про його зарахування до списків особового складу – тепер незрозуміло, на підставі чого студент служить у ЗСУ.

«Агов – двох набрали»: у Верховній Раді відреагували на те, що Єврокомісія «покарала» Україну за повільний набір суддів ВАКС

«Агов – двох набрали – у повній відповідності із рекомендаціями всіх ваших експертів»: голова комітету Верховної Ради Денис Маслов прокоментував зменшення виплати Єврокомісією за «невиконання маяку» з набору суддів Вищого антикорупційного суду.

Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Введений законопроектом 12414 спрощений порядок призначення прокурорами Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур – зокрема з числа екс-правоохоронців буде залишений.

«Ви що, забули хто ви і як ви?» – заступника голови ДСА Леоніда Сапельнікова звинуватили у цькуванні співробітників ДП «ІСС»

Співробітники ДП «Інформаційні судові системи» «повстали» проти заступника голови ДСА з питань цифровізації та просять керівника ДСА втрутитися у ситуацію.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду