В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд — есть погибшие, десятки раненых, фото

В Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс.

Источник фото: Thomas Warnack/dpa

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В немецком городе Биберах (земля Баден-Вюртемберг) вечером в воскресенье произошла масштабная авария — с рельсов сошел региональный экспресс. По данным полиции и пожарной службы, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, еще 41 получил травмы. Среди погибших — машинист поезда и еще один железнодорожник. Об этом сообщает BILD.

По предварительным выводам следствия, наиболее вероятной причиной катастрофы стал оползень после сильного ливня. Согласно заявлению прокуратуры и полиции, осадки привели к переполнению канализационного колодца, что, в свою очередь, вызвало размыв насыпи под путями. Признаков постороннего вмешательства на данный момент не обнаружено.

На месте происшествия активно работали спасательные службы: сотни специалистов, вертолеты, техника для эвакуации. Поисковые работы продолжались всю ночь — специально привлеченные собаки проверяли территорию на наличие других возможных пострадавших.

Университетская клиника Ульма объявила режим чрезвычайной ситуации — к оказанию помощи пострадавшим привлекли более 120 медиков. По словам главы травматологического отделения Флориана Гебгарда, у пациентов в основном травмы конечностей, позвоночника и головы. Многие находились в состоянии шока.

Железнодорожное сообщение между Мундеркингеном и Гербертингеном полностью приостановлено с момента аварии. В 5 утра на этом участке начали курсировать автобусы в качестве заменяющего транспорта. Сколько продлится закрытие путей, пока неизвестно. Сначала необходимо эвакуировать поврежденный региональный экспресс RE55, затем провести ремонт путей. Между Ульмом и Мундеркингеном курсируют только поезда SWEG, по данным Deutsche Bahn. Между Гербертингеном и Зигмарингеном — поезда DB Regio Baden-Württemberg.

Фото: NEWS5

Фото: Thomas Warnack/dpa

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