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ЕС дал зеленый свет инъекционному препарату для профилактики ВИЧ

09:24, 28 июля 2025
ЕС одобрил инъекционный препарат от ВИЧ, который можно вводить дважды в год.
ЕС дал зеленый свет инъекционному препарату для профилактики ВИЧ
Источник фото: Guido Mieth/Getty Images
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить применение нового инъекционного препарата для профилактики ВИЧ, который вводится всего дважды в год. Речь идет о ленкапавире (торговое название Yeytuo), разработанном компанией Gilead Sciences. Ученые надеются, что этот препарат поможет снизить передачу вируса, пишет Associated Press.

В EMA подчеркнули, что ленкапавир является «высокоэффективным» и «имеет значение для охраны общественного здоровья». Если рекомендация агентства будет утверждена Европейской комиссией, препарат станет доступным во всех 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Прошлогодние исследования показали, что ленкапавир почти на 100% предотвращает передачу ВИЧ — как среди женщин, так и среди мужчин. Его уже используют для лечения ВИЧ, а теперь он может стать новым стандартом в профилактике.

Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьяньима заявила, что этот препарат «может изменить траекторию эпидемии ВИЧ», если он станет доступным для всех, кто в нем нуждается.

В июне ленкапавир также был одобрен Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а Всемирная организация здравоохранения уже рекомендовала странам включить его в программы профилактики.

В отличие от других средств — таких как ежедневные таблетки или инъекции каботегравира каждые два месяца — ленкапавир действует в течение шести месяцев, что особенно важно для людей, избегающих частых визитов к врачу или сталкивающихся со стигматизацией.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что доступность ленкапавира остается проблемой. Хотя Gilead согласилась разрешить производство более дешевых версий препарата в 120 странах с высоким уровнем ВИЧ (в основном в Африке, Юго-Восточной Азии и Карибском бассейне), почти вся Латинская Америка осталась за пределами программы. Это вызывает обеспокоенность, поскольку распространение ВИЧ в регионе хоть и ниже, но растет.

По оценкам UNAIDS, более 40 миллионов человек в мире живут с ВИЧ, и только в прошлом году от СПИДа умерло примерно 630 тысяч человек.

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